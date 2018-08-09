На 84-м году жизни скончался заслуженный артист Марат Арипов‍

Трагедия произошла 29 октября. Легенда фильма "Судьба поэта" перед своей смертью долго болел.

Зарубежные СМИ, в том числе информационное издание "Азия-плюс", сообщают печальную новость, согласно которой из жизни ушел заслуженный артист Таджикистана Марат Арипов‍. Согласно информации, которую предоставляет источник, это произошло в Душанбе.

Актер появился на свет 27 августа 1935 года в том же городе, где и скончался. Его карьера начала развиваться очень рано. Когда ему присвоили звание заслуженного артиста страны, ему было немного больше двадцати лет. Таким образом, он стал самым молодым из тех, кто также когда-либо был назван так же.

Марат Арипов‍ умер на 84-м году жизни. Хотя поначалу он занимался лишь актерской деятельностью, со временем он приобрел довольно большой опыт в сфере режиссуры и кинематографии в целом.