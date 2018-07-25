В метрополитене Москвы начали проводить экскурсии для слабослышащих

Как оказалось, подобного рода мероприятия уже стали традицией сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), которые и сопровождали желающих.

Больше об этом рассказал Максим Ликсутов, который в правительстве Москвы занимает должность заместителя мэра по вопросам транспорта. По его словам, первая экскурсия для слабослышащих прошла 14 октября. Тогда ее участниками стали около двух десятков человек, часть из которых испытывает проблемы со слухом, а другая - является инвалидами-колясочниками.

С тех пор, как в столице начали проводить такие экскурсии, маршрут проводников пока не изменился. Они показывают маломобильным пассажирам десять станцией метрополитена, которые считаются частью культурного наследия города.