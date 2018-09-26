Умер композитор Владимир Бородин – автор хитов Глызина, Лепса и Орбакайте

28 октября мужчина встретил из аэропорта своего сыны и невестку, вместе с ними он ехал на авто по улицам Солнечногорского района Подмосковья. В их машину врезался грузовик, композитору Владимиру Бородину было 52 года.

Грузовик влетел в машину композитора, когда тот стоял на светофоре. Бородина, его сына и невестку увезли в больницу. Утром 29 октября композитор умер, его сын со своей женой живы, но находятся в тяжелом состоянии.

Владимир Бородин – автор хитов Глызина, Лепса, Орбакайте и многих других звезд. Композитор написал песни «Поздний вечер в Сорренто», «До станции Зима», «Ангел-Хранитель». Бородин создавал хиты для Татьяны Булановой и Анжелики Агурбаш, многие его песни до сих пор остаются популярными.

Новость о том, что Владимир Бородин умер сообщил его коллега Николай Бирюков. Уже известно, что композитора похоронят в Подмосковье, о дате и месте прощания пока что ничего не сообщается. За свою жизнь композитор Владимир Бородин создал около 400 песен. Он не стремился быть публичным человеком, но все равно привлекал многих любителей музыки своей доброй улыбкой и негромким голосом. У композитора была своя концертная программа, он выступал вместе со своей дочерью-певицей.