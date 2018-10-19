К редакции «Новой газеты» привезли овец в жилетках с надписью «Пресса»

Этот инцидент стал уже третьей акцией против «Новой газеты», в прошлые разы к зданию редакции неизвестные приносили баранью голову с похоронным венком. Сейчас «Новой газеты» обратилась в полицию, чтобы правоохранители помогли им найти хозяев овец.

Как стало известно, в Москве к редакции «Новой газеты» неизвестные привезли три клетки. В каждой клетке помещены по три овцы в жилетках с надписью «Пресса» на английском языке. Кто привез овец и что теперь с ними делать – в «Новой газете» не знают.

По словам пресс-секретаря издания Надежды Прусенковой, клетки с живыми овцами связаны цепями. Полицию изначально вызвала охрана здания, где расположена редакция. Уже позже сотрудники «Новой газеты» обратились к правоохранителям, чтобы те помогли им пристроить овец.

По данным СМИ, в этот раз акция против «Новой газеты» была более-менее «мирной». В прошлые разы неизвестные носили в редакцию голову барана и похоронные венок. К странной посылке были приложены записки, в которых было написано, что Денис Коротков – «предатель Родины». Также в записках было указано, что посылками неизвестные хотят передать «привет» главреду «Новой газеты» и Короткову. Данные инциденты уже расследует полиция.

Денис Коротков является журналистом, который вел расследования о бизнесмене Евгении Пригожине. Он перешел в «Новую газету» из «Фонтанки». Голову барана в редакцию принесли перед тем, как на новом месте работы Короткова собирались публиковать его статью о том, что люди бизнесмена могут иметь причастность к убийствам и испытанием яда в Сирии.