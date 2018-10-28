Рамзан Кадыров "вернулся в детство" и покатался на качеле в центре Грозного
Глава Чеченской Республики оставил видео, на котором запечатлено его ребячество вместе с Президентом бойцовского клуба "Ахмат" Абузайдом Висмурадовым на личной странице социальной сети Instagram.
На записи видно, как Рамзан Кадыров сидит на качеле, крепко держась за цепи, а сзади его "раскатывает" Висмурадов. Глава Чечни не постеснялся опубликовать данный ролик и даже нашел в нем мораль. В комментариях к посту он написал, что так "вернулся в детство" и прочувствовал это как "белоснежный океан чистоты и бескорыстного добродушия".
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Не поленитесь хотя бы на несколько мгновений вернуться в детство... В этот белоснежный океан чистоты и бескорыстного добродушия. Найдите того, кто, возможно, ждёт вас с нетерпением, чтобы вернуться с вами в то счастливое время... Не поленитесь, ибо, возможно, вас давно где-то ждёт друг детства... @za_vismuradov_95 @edilgiriev_amr
При этом Кадыров покатался на качеле прямо в центре Грозного - аттракцион расположен напротив мечети "Сердце Чечни", которая также находится на центральной площади города.
Ранее глава Чечни опубликовал видео, на котором он запечатлен вместе с бойцом без правил Магомедом Бибулатовым на одном из мероприятий.