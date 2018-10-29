Алла Пугачева в ярком пальто приехала проститься с Николаем Караченцовым

Сегодня, 13:27 \\ Мозаика

Артистка лично была знакома с великим актером и в свое время даже тесно с ним общалась.

 Наверное, именно по этой причине Примадонна российской эстрады на личной странице фотохостинга Instagram, говоря о великой потере, назвала Николая Караченцова неформально просто Колей и так попрощалась с ним. Под постом собралось множество комментариев с сожалениями о его смерти: "Светлая память прекрасному актёру и человеку", "Очень жаль! Соболезную всем родным и близким великого актёра".

 Сегодня же в Москве проходит официальная церемония прощания с Караченцовым. Алла Пугачева, естественно, также на ней побывала. Она приехала на мероприятие в ярком пальто бардового цвета и черных лаковых сапогах. Ее образ завершала черная шляпа. Она простилась с народным артистом, стоя у его гроба, а также поддержала его вдову Людмилу Поргину.

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Автор - Мартина Корф
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