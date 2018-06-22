Создатели "Игры престолов" ищут экспертов для постельных сцен

Сегодня, 12:56 \\ Мозаика

Авторы нашумевшего многосерийного шедевра кинематографа расширили список вакансий.

На этот раз создатели "Игры престолов" ищут экспертов для интимных сцен. Сообщается, что их поиском занимаются представители телекомпании HBO. Решение было принято по инициативе, которая поступила от актрисы Эмили Мид, исполняющей роль девушки лёгкого поведения в сериале "Двойка".

Учитывая, что её роль предполагает большое количество постельных сцен, она потребовала специально подготовленного сотрудника, который будет следить за её безопасностью во время съёмочного процесса. Отныне эти сотрудники будут контролировать каждую эротическую сцену в сериалах от HBO. В случае необходимости они обязаны оповещать режиссёров о неподобающем поведении актёров и жалобах от исполнителей.

Напомним, североамериканская кинокомпания создала такие сериалы, как "Игра престолов", "Мир Дикого запада", "Молодой папа" и "Настоящий детектив".

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Автор - Татьяна Сазонова
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