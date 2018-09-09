В Брянской области погибла эколог и соосновательница фонда WWF в России Лора Уильямс

28 октября Лора Уильямс занималась с лошадьми, она любила такие тренировки, однако во время последней с ней произошел трагический инцидент. О смерти женщины у в своем Facebook-аккаунте рассказал ее супруг Игорь Шпиленок, который является фотографом и был первым директором заповедника «Брянский лес».

Эколог Лора Уильямс любила красоты природы, ей хотелось жить в России. После обучения в Корнельском университете, где она училась говорить на русском языке. Лора Уильямс со времен студенчества увлекалась вопросами природы и была озабочена проблемой ее сохранения. Позже ей удалось переехать.

В 1993 году 23-летняя девушка отправилась в Россию. Лора Уильямс в течении 4 лет работала в офисе WWF в Москве. Там она воплотила множество проектов по охране природы. Позже Лора Уильямс отправилась в деревню Чухраи под Брянском.

В Брянской области женщина вышла замуж за известного фотографа-натуралиста Игоря Шпиленко. Лора Уильямс – соосновательница фонда WWF в России, она создала проект «Человек и Лошадь», в котором воплотила свою идею личностного роста за счет тренировок с лошадьми. Лора Уильямс погибла из-за несчастного случая, она тренировала лошадь и получила травму. Эколога похоронят в деревне Чухраи.