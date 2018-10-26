Горбачёв намерен лично посетить премьеру фильма о себе

Сегодня, 03:30 \\ Мозаика

В столице покажут автобиографическую киноленту о первом и последнем президенте СССР.

Так, 8 ноября в Москве покажут фильм "Знакомьтесь, Горбачёв". Согласно заявлению режиссёра Светланы Палмер, сам экс-лидер, который пока не видел документальную ленту, намерен выписаться из больницы и приехать лично для просмотра во что бы то ни стало. Также отмечается, что на премьеру пригласили ряд медийных персон и глав различных изданий. Также Москву посетят послы массы стран, в том числе делегация из Японии, приглашения которым разослали представители Горбачёв-фонда. Известно, что фильм "Знакомьтесь, Горбачёв" откроет кинофестиваль в Лейцпиге сегодня, 29 ноября.

Создателями являются немецкий кинорежиссёр Вернер Херцог и документалист из Великобритании Андре Сингер.

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Автор - Татьяна Сазонова
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