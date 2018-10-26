Проститься с известным артистом пришли несколько сотен людей, которые уже заполнили зал всего через несколько минут после начала церемония прощания. На сцене «Ленкома» стоит гроб с Караченцовым, на стене висит его фото, а из колонок слышны легендарные песни, которые исполнял артист.

С 10:00 в «Ленкоме» началось прощание с актером Николаем Караченцовым. У входа в театр стоят специальные ограждения, они помогают в организации очередей. К «Ленкому» приходит все больше и больше людей, все они хотят проводить актера в последний путь и проститься с ним. У гроба Караченцова стоят его родстенники и друзья. На церемонию прощания пришли многие известные актеры и артисты.

Уже известно, что попрощаться с Николаем Караченцовым и почтить память о нем пришли внуки артиста. Прощание будет длиться до 13:00 часов, с 12:00 начнется гражданская панихида.

Затем Николая Караченцова проведут в последний путь и похоронят на Троекуровском кладбище. Вдова актера Людмила Поргина отметила, что на этом кладбище артисту будет «просторно». Помимо этого, рядом с его могилой расположены могилы его друзей – Владислава Галкина, Любови Полищук и Натальи Гундаревой. По данным СМИ, Николая Караченцова похоронят рядом с могилами космонавта Георгия Гречко и заслуженной артистки Марины Голуб.