Новую пару в ЕАО нашел выпущенный Путиным тигр Боря

Президент отправил самца на свободу в 2014 году в Амурской области. Тогда же вместе с ним отпустили еще двух тигрят-сирот, Кузю и Илону.

На официальной странице межрегиональной общественной организации "Центр "Тигр" в социальной сети Facebook появилось новое сообщение, с помощью которого сотрудники рассказали о судьбе выпущенных на волю тигра Бори и тигрицы Филиппы. Самка была обнаружена людьми в конце декабря 2015 года, она пришла в населенный пункт в поисках пищи. Тогда же ее забрали сотрудники нацпарка " Земля леопарда".

Чуть больше чем через год ее отпустили на волю в заказник "Дичун", расположенный в ЕАО. Там же до этого уже находился тигр Боря, которого отпускали с участием президента России Владимира Путина. После этого самец преодолел сотни километров и обрался до тигрицы Светлой, которая оставалась в заказнике "Журавлиный". Спустя время после этого у нее появились тигрята.

Сотрудникам межрегиональной организации было трудно следить за Филиппой, хотя на ней и был GPS-модуль. В местности, где она обитала, не хватало камер наблюдения. По этой причине в августе их установили больше. Тогда и выяснилось, что тигр Боря уже нашел ее, так как его видели недалеко от ее места обитания. Возможно, животные образовали новую пару и экологам стоит ждать появления новых тигрят.