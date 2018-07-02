Умерла актриса из фильма «Принцесса на горошине» Марина Ливанова

Прославленной артистке театра и кино было 66 лет, в последние годы своей жизни Марина Ливанова сильно болела. Актриса умерла в воскресенье, 28 октября.

Марина Ливанова была телеведущей, актрисой, телережиссером, диктором, педагогом и поэтессой. Артистка известна также по двойной фамилии Либакова-Ливанова. В кинофильмах Марина Ливанова снималась с 1976 по 1993 год. Актриса из фильма «Принцесса на горошине», где та исполнила роль третьей принцессы, играла разноплановые роли.

Либакова-Ливанова была одним из основателей «Радио Рандеву». Там же она вела программы, став первым диктором радио. Актриса работала и в театре, изначально она выступала со сцены Ленинградского государственного академического театра комедии. Затем Мария Ливанова перешла в театр Аркадия Райкина.

В 1997 году Мария Ливанова одержала победу в конкурсе «Вся Россия» и получила награду в номинации «Лучшая ведущая». С 2000 года актриса была педагогом в Театральном институте имени Щукина, после она обучала этикету в стенах Театрального колледжа Олега Табакова.

В молодости актриса была очень известна. Поклонников завораживала ее красота. Многие признавались, что у Марины Ливановой интересная внешность и привлекательные черты лица. Точная причина смерти актрисы пока что не сообщается. Так же пока не известно и том, где будет похоронена Марина Ливанова и когда состоится прощание.