Группа Bon Jovi выступит в Москве после 30-летнего перерыва

Сегодня, 09:24 \\ Мозаика

До этого популярная рок-группа приезжала в российскую столицу лишь в 1989 году. Теперь же музыканты снова посетят Москву и выступят там 31 мая 2019 года.

 Глава концертного агентства SAV Entertainment Надежда Соловьева рассказала, что группа Bon Jovi выступит в Москве. Их концерт состоится на стадионе «Лужники», там музыканты играли и в прошлый раз. Рок-исполнители приедут в Россию после 30-летнего перерыва.

Группа единожды была в Москве и это было в 1989 году. Группа Bon Jovi выступит в Москве весной, но билеты поступят в продажу гораздо раньше. Уже 31 октября поклонники рок-музыки смогут начать покупать билеты. По данным СМИ, цена билета начинается с 3 тысяч рублей и может достигать 20 тысяч рублей. Стоимость варьируется в зависимости от качества места и близости расположения к сцене.

 Группа Bon Jovi создана в 1983 году. Музыкальный коллектив получил свое название в честь вокалиста Джона Бон Джови. Сейчас из оригинального состава в группе также продолжают играть клавишник Дэвид Брайн, а на барабанах остается Тико Торрес.

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Автор - Анна Пушкина
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