Отпевание умершего актера Николая Караченцова проведет патриарх Кирилл

Сегодня, 15:51 \\ Мозаика

Гражданская панихида будет проходить 29 октября в театре «Ленком», проститься с актером можно будет с 10:00 до 13:00. Позже Николай Караченцов будет похоронен на Троекуровском кладбище.

В пресс-службе предстоятеля РПЦ сообщили, что отпевание умершего актера Николая Караченцова лично проведет патриарх Кирилл. Служба будет проходить в храме Воскресения Словущего. Также сообщается, что патриарх Кирилл уже помолился за упокой души Караченцова и сказал, что соболезнует семье умершего актера.

В день похорон Николая Караченцова в театре «Ленком» будет поставлен спектакль «Юнона и Авось». Актер стал одним из самых запоминающихся артистов, сыгравших в данном спектакле. В память о Караченцове театре решил снова поставить известную рок-оперу, благодаря актер стал популярным и завоевал сердца множества поклонников.

Николая Караченцова еще не похоронили, но эксперты уже успели подсчитать его наследство. Оказалось, что только недвижимость актера оценивается в 800 миллионов рублей. На телевидении уже стали появляться передачи об умершем. На фоне ажиотажа и депутат Госдумы уже высказался с критикой в адрес Малахова. Манукян заявил, что ведущий беспокоится лишь о рейтингах и «пиарится» на смерти Николая Караченцова.

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Автор - Анна Пушкина
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