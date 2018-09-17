Умер известный польский художник Эдвард Двурник

Сегодня, 15:11 \\ Мозаика

Четыре картины художника-экспрессиониста находятся в Москве, они являются частью коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Эдварду Двурнику было 75 лет.

Польское агентство печати сообщило о том, что художник Эдвард Двурник умер. Он был одним из самых значимых современных художников. Его работы знали и высоко ценили в США, Германии, Нидерландах и Польше. Известный художник при жизни был удостоен ряда международных премий и наград.

 Работы Эдварда Двурника хранятся в музеях по всему миру. Картины художника есть и в России. За свою жизнь Двурник создал около 3,5 тысяч картин и примерно 10 тысяч рисунков.

Эдвард Двурник стал единственным художником из Польши, которому удалось получить мировое признание еще во времена социализма. Художник жил и работал в Варшаве. Двурник создавал множество циклов своих картин. Многие его работы наполнены глубоким смыслом и стали популярными благодаря смелым решениям и экспрессии. Художник писал портреты, пейзажи, он часто освещал острые темы мировых проблем.

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Автор - Анна Пушкина
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