В «Симпсонах» из-за обвинений в расизме исчезнет один персонаж

Сегодня, 14:15 \\ Мозаика

Поклонники «Симпсонов» весьма встревожены данной новостью и опасаются, что из-за скандалов в мультсериале могут исчезнуть и другие, уже полюбившиеся им, персонажи.

Один из продюсеров легендарного сериала Ади Шанкар заявил, что в «Симпсонах» исчезнет один персонаж. Из сюжетной линии навсегда исчезнет второстепенный герой Апу Нахасапимапетилон, владелец магазина, который иммигрировал в США из Индии. В мультсериале у индуса есть жена, много детей и характерный акцент. Именно его образ стал причиной для скандала.

Еще в конце 2017 года был выпущен фильм о «проблемах» Апу. В нем известный комик завил, что персонаж-индус в «Симпсонах» поощряет развитие и укрепление обидных стереотипов об индусах. Из-за обвинений в расизме вокруг персонажа начались бурные обсуждения. Многие зрители «Симпсонов» согласились с мнением комика.

Поклонники стали требовать, чтобы создатель «Симпсонов» Мэтт Грейнинг переработал Апу и сделал его мене «оскорбительным». Однако, «папа» мультсериала отказался изменять персонажа. В итоге, Апу попросту исчезнет из «Симпсонов». Из-за обвинений в расизме на мультсериал стала рушиться критика, поэтому продюсеры решили устранить предмет для споров и конфликтов.

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Автор - Анна Пушкина
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