Новая часть “Пиратов Карибского моря” выйдет без Джонни Деппа

Грядущая картина станет шоком для фанатов вселенной, так как стало известно, что будущий фильм выйдет без известного актера, который и создал образ Джека Воробея.

Фильм о приключениях пиратов всегда ассоциировался с Капитаном Джеком Воробьем, которого и сыграл Депп. Именно харизма актера и тщательная работа над образом подарила картине культовую известность.

Стюарт Битти, который является основным сценаристом картин заявил, что новая часть “пиратов” будет кардинально отличаться от выпущенных ранее, вселенную ждет полный ребрендинг. Как стало известно, данное решение было принято из-за крайне низких сборов у последних фильмов.

Помимо этого, как стало известно, Депп, уже не примет участие в новой картине. Создатели сослались на то, что возраст актера уже не позволяет ему исполнять данную роль. Напоминаем, что в прошлом году актер отпраздновал свое 55-летие.

Помимо этого, в будущей части планируется кардинальное изменение сюжета, над которым будут работать сценаристы, которые занимались созданием фильма “Дэдпул”.

При этом, создатели картины не уточняют какие еще изменения потерпит актерский состав картины, и кто теперь будет исполнять роль чудаковатого пирата.