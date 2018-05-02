Украинский фильм про Донбасс заработал 753 тыс. гривен при бюджете в 40 млн. гривен

Сегодня, 17:26 \\ Мозаика

Украинский фильм, описывающий события на Донбассе, провалился в прокате в собственной стране.

 Фильм «Позывной Бандерас» был показан в кинотеатрах Украины. Однако лента с треском провалилась — при бюджете в сорок миллионов гривен фильм смог собрать всего лишь 753 тысячи гривен. Доля финансирования выпала на федеральный бюджет. Министерство культуры выделила на фильм 20 миллионов гривен. Картина описывает жизнь солдата, которого зовут Антон Саенко. По случаю, он оказался в зоне боевых действий в Донецке.

Сценарист военной драмы Сергей Дзюба был крайне расстроен, узнав о кассовом провале фильма. На своей странице социальной сети Facebook он написал, что украинцы просто хотят «саботировать патриотическое кино».

Существует информация о том, что киноленту снимут с проката из-за провальных показов. Однако, такие результаты не такие уж и плохие с учетом того, что на фильм не было выделено средств на рекламу. По этому, сценарист также пишет в своем блоге, что нужно поторопиться посмотреть картину, которую пытаются скрыть от граждан Украины. Кто пытается спрятать фильм, Сергей не уточнял.

Следует уточнить, что реклама для фильма была в виде поста в Facebook от лица президента Украины Петра Порошенка и министра культуры Евгения Нищука, которые призывали всех украинцев посетить премьерный показ ленты.

Фильм «Позывной Бандерас» вышел в прокат 11 октября. Режиссером фильма стал Заза Буадзе.

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Автор - Константин Никитин
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