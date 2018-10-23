Lucasfilm объявил о прекращении съемок одного из спин-оффов по "Звездным войнам"

Студия «Lucasfilm» прекратила съемки одного из своих спин-оффов, который посвящался известном персонажу из киновселенной «Звездных войн». Фанаты не смогут увидеть историю Бобы Фетта.

По данным источника Variety, компания «Lucasfilm» отменила производство фильма про наемника Бобу Фетта. Сама компания не дает никаких комментариев по этому поводу. Известно лишь то, что совместное производство над спин-оффом Lucasfilm и Disney заморозилось.

Культовая трилогия «Звездные войны» была создана режиссером и продюсером Джорджем Лукасом в 1977 году. Тогда вышел четвертый эпизод «Новая надежда», который, за нумерацией, является первым фильмом киносаги, однако, по хронологии событий, лента является действительно четвертой. 5 и 6 эпизоды вышли в 1980 и 1983 году соответственно. Приквелы к оригинальной трилогии вышли спустя почти 20 лет — в 1999, 2002 и 2005 годах. Недавно началось производство трилогии-сиквела. Седьмой эпизод «Пробуждение силы» появился в кинотеатрах в 2015 году. Именно он стал причиной создания всех спин-оффов — 2 миллиарда долларов в прокате.

Когда студия увидела, что сага до сих пор имеет популярность среди зрителей, Lucasfilm совместно с Disney решили создать несколько спин-оффов, объединенных под названием «Звездные войны: Истории», которые бы показали историю появления некоторых ключевых персонажей киновселенной. Первым спин-оффом стала кинолента «Звездные войны: Истории. Изгой-один», описывающая предысторию перед событиями из «Новой надежды», Второй, вышедший на экраны спин офф, называется «Звездные войны: Истории. Хан Соло». Фильм про Бобба Фетта должен был стать третьим по счету фильмов.