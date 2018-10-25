"Новосибирский цирюльник": Известную оперу "Севильский цирюльник" НОВАТ перенес в XX век

Премьера «Севильского цирюльника» пройдет в театре оперы и балета города Новосибирск. Оперное представление известного Фигаро состоится 27 октября.

Об этом сообщает пресс-служба театра. Особенность данного представления в том, что действия сюжета перенесут в XX век, где влюбленный граф пытается влюбить в себя прекрасную Розину. Помогать в этом ему будет испанец — плут и пройдоха Фигаро. Собственно говоря, для зрителей изменят только дату и место действия. Ни текст, ни музыку режиссер не менял.

В XX веке покажут эпоху научно-технической революции. Главный персонаж работает в больнице, оборудованной современной техникой. Тем не менее, главным лекарством, которое может спасать жизни людей, остается любовь.

Ария будет озвучена на испанском языке. Для тех, кто не знает языка, будет установлен экран с субтитрами. Дмитрий Юровский, занимающий пост главного дирижера Новосибирского академического театра оперы и балета, сказал, что опера насколько известна, настолько и сложна. Ее все слишком хорошо знают, по этому в нее будет привнесено несколько экспериментов и открытий.

Анжело Микелле Эррико будет артистам передавать итальянский стиль постановки. Он является римским пианистом и концертмейстером.

Режиссером-постановщиком оперы Джоаккино Россини «Севильский цирюльник» в Новосибирске будет Дмитрий Белянушкин.