В Питере откроется выставка, посвященная Дэвиду Боуи

В Санкт-Петербурге фанаты знаменитого певца Дэвида Боуи смогут насладиться выставкой, посвященной жизни рок-музыканта.

Сегодня в павильоне Новой Голландии стартует фотовыставка под названием «Дэвид Боуи. Рок-н-ролл со мной». Автором является близкий друг артиста Джефф Маккормак, также известный, как Уоррен Пис. Три года он катался с Боуи по кругосветному туру, а каждый момент из этих гастролей был запечатлен на его фотокамеру. В общей сложности на экспозиции будут присутствовать около 70 фотографий.

Кроме того, будут показаны фильмы при участии Дэвида Боуи «Долгий путь домой», в котором расскажут о путешествии музыканта на транссибирском поезде в столицу России, «Дэвид Боуи: последние 5 лет» и «Человек, который упал на Землю».

Посетители также смогут присутствовать на дискуссии создателя выставки с Артемием Троицким, а также на разговоре между Фрэнсисом Уэйтли и Марией Кувшиновой. Для информации, вход будет свободным.

Выставка будет открыта с полудня до пяти часов вечера. А, начиная с завтрашнего дня и до 16 декабря, экспозиция будет доступна с полудня до 8 часов вечера.