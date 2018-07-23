В Питере откроется выставка, посвященная Дэвиду Боуи

Сегодня, 11:02 \\ Мозаика

В Санкт-Петербурге фанаты знаменитого певца Дэвида Боуи смогут насладиться выставкой, посвященной жизни рок-музыканта.

Сегодня в павильоне Новой Голландии стартует фотовыставка под названием «Дэвид Боуи. Рок-н-ролл со мной». Автором является близкий друг артиста Джефф Маккормак, также известный, как Уоррен Пис. Три года он катался с Боуи по кругосветному туру, а каждый момент из этих гастролей был запечатлен на его фотокамеру. В общей сложности на экспозиции будут присутствовать около 70 фотографий.

Кроме того, будут показаны фильмы при участии Дэвида Боуи «Долгий путь домой», в котором расскажут о путешествии музыканта на транссибирском поезде в столицу России, «Дэвид Боуи: последние 5 лет» и «Человек, который упал на Землю».

Посетители также смогут присутствовать на дискуссии создателя выставки с Артемием Троицким, а также на разговоре между Фрэнсисом Уэйтли и Марией Кувшиновой. Для информации, вход будет свободным.

Выставка будет открыта с полудня до пяти часов вечера. А, начиная с завтрашнего дня и до 16 декабря, экспозиция будет доступна с полудня до 8 часов вечера.

Поделиться новостью:
Автор - Константин Никитин
Главное за неделю

Вдова Николая Караченцова рассказала о причине его смерти

 Людмила Поргина сообщила, что у ее знаменитого супруга отказали почки. Врачи пытались его спасти, однако их усилия не принесли результата.

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

История любви Джона Леннона и Йоко Оно будет экранизирована Universal Pictures

 Съемками легендарной истории любви солиста The Beatles и японской художницы и певицы...

"Зависть миллионов женщин": уволенную журналистку NBC пригласили на "Первый канал"

 Американка Мегин Келли может устроиться на работу в программу \"Время\". Так заявил её...

Народный артист России Николай Караченцов скончался за день до 74-летия

 Данную информацию накануне предоставил источник в СМИ со ссылкой на его родного сына...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ