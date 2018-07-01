«Сюзмультфильм» отправился в Рим с премьерой

Сегодня, 15:43 \\ Мозаика

Представители «Союзмультфильма» отправились в столицу Италии, чтобы продемонстрировать новый кукольный мультфильм.

Российская студия мультипликации «Союзмультфильм» покажет итальянцам в Риме современную и советскую анимацию. Мероприятия пройдут с 27 по 28 октября и станут частью большого фестиваля «Русские сезоны». Данная информация опубликована на официальном портале студии.

Кроме представления мультфильмов на Вилле Боргезе, гости привезут жителям Италии выставку, посвященную самому узнаваемому советскому мультсериалу «Ну, погоди!». Забавному конфликту зайца и волка в следующем году стукнет 50 лет. Эпизоды «Ну, погоди!» будут показаны в кинотеатре «Синема» вместе с остальными мультфильмами. В последний день мероприятия, «Сюзмультфильм» в закрытом режиме проведет премьеру кукольной анимации «Гофманиада», в основу которой легли сказки знаменитого немецкого писателя.

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Автор - Антон Словацкий
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