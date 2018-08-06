Канал ТНТ завершил съемки комедийного сериала «Год культуры»

Съемки самого ожидаемого сериала следующего года от телеканала ТНТ подошли к концу.

Гендиректор телеканала ТНТ Роман Петренко рассказал журналистам, что ожидает зрителей в 2019 году. Встреча с прессой состоялась в здании кинотеатра «Октябрь». Главной телепремьерой нового сезона Роман назвал сериал «Год культуры», съемки которого завершились на днях. В картине зрители смогут увидеть Федора Бондарчука, Игоря Угольникова, Ольгу Медынич и других.

В сериале речь пойдет о чиновнике, которого после прямой линии с Владимиром Путиным решают наказать. Вместо должности в министерстве образования, он отправляется в одно из высших учебных заведений провинциального городка. Перед чиновником стоит задача вывести учреждение в список самых престижных в стране.

Поделился Роман Петренко информацией и о других проектах ТНТ. В сериале «Полярный 17» пред зрителями предстанет Михаил Пореченков в образе бандита, который не может вспомнить код сейфа с деньгами его подельников. Компанию Михаилу составит Иван Охлобыстин. Резидент Comedy Club Гарик Харламов сыграет гусарского поручика, который попадает в наше время. Сериал «Гусар» выйдет на экраны в следующем году.