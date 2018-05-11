"Все искренне хотели ему помочь": Валентин Гафт прокомментировал смерть Николая Караченцова

Народный артист РСФСР лично был знаком с покойным артистом и даже находился с ним в теплых и дружеских отношениях. "Любимый народом артист, несущий за собой обаяние", - описал его Гафт.

Накануне отечественные СМИ сообщили печальную новость, согласно которой утром в Москве скончался известный 73-летний народный артист России Николай Караченцов. То, что это действительно случилось, подтвердили его супруга Людмила Поргина, а также единственный наследник Андрей Караченцов.

По этой причине свое сожаление в связи с последними событиями решил выразить другой народный артист Валентин Гафт. Он отметил, что Караченцов-старший прожил довольно сложную жизнь, которую омрачили болезнь и другие негативные события. Тем не менее, он утверждает, что нес другим только позитивные эмоции, "своей энергией влюблял в себя людей".

Валентин Гафт прокомментировал смерть великого актера, так как сам хорошо его знал. Он считает, что Николая Караченцова никогда не забудут в России, ведь память о нем постараются сберечь из поколения в поколение. "Все искренне хотели ему помочь", - поделился он далее, но с грустью добавил: "Но... Нет его".

Ранее супруга артиста сообщила о причине его смерти.