Вдова Николая Караченцова рассказала о причине его смерти

Сегодня, 10:07 \\ Мозаика

Людмила Поргина сообщила, что у ее знаменитого супруга отказали почки. Врачи пытались его спасти, однако их усилия не принесли результата.

 Буквально полчаса назад в СМИ стали распространять информацию о смерти известного 73-летнего российского актера театра и кино Николая Караченцова. Печальные данные подтвердились его родственниками - вначале комментарий для журналистов предоставил сын народного артиста Андрей Караченцов, а позже им удалось связаться со вдовой покойного Людмилой Поргиной.

 69-летняя советская и российская актриса рассказала о том, что стало причиной смерти ее мужа. Согласно ее словам, последнее время своей жизни он провел как пациент Московской городской онкологической больницы. Утром его самочувствие стало резко ухудшаться, у него отказали почки. Николай Караченцов умер примерно в девять часов утра 26 октября, не дожив до своего 74-летия всего одни день.

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Автор - Мартина Корф
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