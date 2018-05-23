Народный артист России Николай Караченцов скончался за день до 74-летия

Сегодня, 09:51 \\ Мозаика

Данную информацию накануне предоставил источник в СМИ со ссылкой на его родного сына Андрея Караченцова.

 Только что стало известно, что известный актер театра и кино и лауреат Государственной премии Российской Федерации Николай Караченцов скончался. В прошлом году стало известно, что его здоровье пошатнулось - врачи диагностировали у него рак. Тем не менее, причину смерти народного артиста России пока не подтвердили.

 

 С 1975 года Караченцов состоял в браке с Людмилой Поргиной, от которой у него и появился единственный наследник. Актер умер за день до своего 74-летия - завтра он был отпраздновал свой день рождения.

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Автор - Мартина Корф
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