Народный артист России Николай Караченцов скончался за день до 74-летия

Данную информацию накануне предоставил источник в СМИ со ссылкой на его родного сына Андрея Караченцова.

Только что стало известно, что известный актер театра и кино и лауреат Государственной премии Российской Федерации Николай Караченцов скончался. В прошлом году стало известно, что его здоровье пошатнулось - врачи диагностировали у него рак. Тем не менее, причину смерти народного артиста России пока не подтвердили.

С 1975 года Караченцов состоял в браке с Людмилой Поргиной, от которой у него и появился единственный наследник. Актер умер за день до своего 74-летия - завтра он был отпраздновал свой день рождения.