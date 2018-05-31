Советский «Вий» попал в сотню лучших фильмов ужасов в истории

На первом месте оказался фильм «Сияние» с Джеком Николсоном. Фильм «Вий», снятый в 1967 году, получил в рейтинге 89-е место.

В преддверии мистического праздника Хэллоуин эксперты портала IndiWire составили список лучших фильмов ужасов в истории. Данный рейтинг издание предлагает использовать в качестве пособия по выбору фильма ко Дню всех святых.

В сотню лучших фильмов ужасов попал советский фильм «Вий», снятый по повести Николая Гоголя. В этом году Россия сняла еще одну кинокартину по известной истории, однако она в рейтинг не попала. В сюжете советского фильма, который оказался в сотне лучших, лежит именно та история, о которой писал Гоголь. Семинаристу приходится три ночи отпевать Панночку, которая является ведьмой.

В сотне лучших фильмов ужасов на втором месте оказалась кинокартина «Техасская резня бензопилой», на третьем – «Ребенок Розмари». Примечательно, что в рейтинг также попал совсем новый фильм «Суспирия», который был недавно представлен. В основном, в сотню были включены кинокартины, снятые до 2000 года, не обошлось без «Чужого», «Кошмара на улице Вязов» и «Изгоняющего дьявола».