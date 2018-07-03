В Академии художеств пройдет выставка «Жажда античности»

В Санкт-Петербурге 14 ноября начнется выставка, посвященная античному искусству.

Академия художеств в Санкт-Петербурге готовится принять крупную выставку античного искусства «Жажда античности», которая начнет функционировать 14 ноября. Для всех желающих прикоснуться к прекрасному будет представлено большое количество пробковых моделей античных скульптур, европейских гравюр и прочих художественных произведений.

Изюминкой грядущей выставки станет коллекция Максима Атаянца, состоящая из полсотни графических листов художников Западной Европы 18 – 19 веков. Кроме своей коллекции, Максим предоставит на суд посетителей свои личные архитектурные работы, которые прекрасно дополнят основную идею выставки. Особый интерес к мероприятию подогревает конфликт в Сирии, так как в мирное время, Атаянц часто путешествовал по странам Ближнего Востока, где делал снимки архитектурных сооружений древности. Многие из них теперь находятся в зоне боевых действий, а некоторые считаются навсегда утраченными.