Певице Алсу вручили знак «Заслуженного артиста России»

Глава Минкульта Российской Федерации наградил Алсу Абрамову нагрудным знаком «Заслуженного артиста России».

В Большом театре прошла церемония вручения государственных наград от Министерства культуры РФ. Руководителем Минкульта Владимиром Мединским была лично вручена почетная награда «Заслуженный артист России» Алсу Абрамовой, которая получила соответствующее звание указом президента Российской Федерации от 30 мая 2018 года.

На мероприятии присутствовало много деятелей искусства. Список «Заслуженных артистов России» пополнился исполнительницей Инной Маликовой, оперной певицей Агундой Кулаевой и актерами Станиславом Дужниковым, Виктором Добронравовым и Максимом Матвеевым. Звание «Народного артиста России» присвоили худруку хоровой капеллы Юрлова Геннадию Дмитряку.

Владимир Мединский поздравил всех присутствующих с заслуженными наградами и званиями, а также напомнил о грядущей «Ночи искусств» в Москве. «Приятно видеть такое количество людей, причастных к театральному искусству в преддверии года театра в России», - сказал министр культуры.