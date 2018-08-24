"Оскар 2019": объявлен лонг-лист номинантов в категории "Лучший анимационный фильм"

Все в предвкушении официальных списков претендентов на главную награду американского кино. Вчера был объявлен «лонг-лист» мультипликационных лент на премию «Лучший анимационный фильм».

24 октября Американская киноакадемия опубликовала список из 25 мультфильмов, которые будут бороться на премии «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм». Отмечается, что в списке возможных лауреатов на золотую статуэтку российских картин замечено не было.

22 января члены Американской киноакадемии сузят выбор претендентов на приз до пяти анимационных лент. Кроме того, они имею возможность соревноваться за приз в номинации «Лучший фильм».

Церемония награждения статуэтки «Оскар» пройдет 24 февраля 2019 года. Это будет уже 91-я проведенная церемония за всю историю «Оскара». Место проведения — Dolby Theatre в Hollywood & Highland Center. Трансляцию такого события будут проводить в 230 странах мира. Список номинантов можно посмотреть здесь.