Роман Славниковой «Прыжок в длину» удостоился «Ясной Поляны»

Писательницу Ольгу Славникову наградили премией «Ясная Поляна».

Книга «Прыжок в длину» российского автора Ольги Славниковой завоевала главный приз в разделе «Современная проза России» на ежегодном вручении премии «Ясная Поляна». Церемония проходила в Москве, на сцене Большого театра. «Для меня эта победа имеет колоссальное значение. Я хочу сказать всем, что написать сегодня книгу сложно, но все-таки возможно. Я благодарю всех вас за признание», - прокомментировала свою победу Славникова. Один из членов комиссии Владимир Толстой, который является советником президента России по культуре, рассказал, что выбирать победителя в данной номинации оказалось крайне сложно. Комиссия не могла прийти к общему знаменателю буквально до полуночи.

Премию «Ясная Поляна» утвердили в 2003 году. С тех пор она проводится ежегодно. Председателем жюри «Ясной Поляны» является прямой родственник великого писателя Льва Николаевича Толстого, Владимир Толстой. Премию вручают за современную русскую литературу, за иностранную литературу и в номинации «Событие».