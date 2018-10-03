Новое "Тихое место": в сети появился трейлер фильма "Птичий короб" с Сандрой Буллок

Сандра Буллок готова порадовать своих фанатов и кинозрителей новым интересным трейлером к фильму, который в чем-то похож на «Тихое место» с Эмили Блант.

В начале 2018 года мир успел увидеть кино, в котором главным героям нельзя было издавать звуки. В данном фильме главным героям нельзя будет смотреть по сторонам. Netflix представляет зрителям фильм под названием «Птичий короб», который является одноименной экранизацией романа Джоша Малермана.

Режиссер фильма Сюзанна Бир покажет миру историю о том, как люди, населяющие планету Земля, стали сходить с ума. Каждый, который бросал свой взор на «нечто», становился агрессивным и жаждал убивать. Мать-одиночка Сандра Буллок вместе с двумя выжившими детьми отправляется на поиски тех, кто еще не стал жертвой массового апокалипсиса. Задача состоит в том, чтобы не смотреть по сторонам, если они хотят сохранить свой рассудок.

Кроме Буллок, в касте числятся Сара Полсон, Джон Малкович, Джеки Уивер, Роза Салазар и другие. Сценарий написал Эрик Хайссерер, известный по фильмам «Прибытие» и «И гаснет свет...». А режиссер Сюзанна Бир является лауреатом премии «Оскар» за фильм «Месть» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» в 2011 году. На Netflix релиз фильма состоится 21 декабря 2018 года.