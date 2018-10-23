Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо решили создать картину фильма «Убийцы цветочной луны»

Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо приняли решение вновь воссоединиться для того, чтобы выпустить в мир фильм под названием «Убийцы цветочной луны». Востребованный режиссер и всем известный актер уже шестой раз сотрудничают друг с другом. Эпизод будет основан на одноименном бестселлере Дэвида Гранна. В 2016 году продюссеры получили права на экранизацию фильма, когда книга еще не была опубликована. В тот момент Ди Каприо и Скорсезе заинтересовались картиной и выразили желание к созданию фильма.

За два года о создании фильма лишь весил разговоры. На данный момент продюсеры официально заявили о создании картины и уже назначили должности для актера и режиссера.

Книга, которую написал Дэвид Гранн, под названием «Убийцы цветочной луны: Убийства Осейджи и рождение ФБР» была выпущена весной 2017 года.

Ранее стали известны моменты из личной жизни Леонардо Ди Каприо. Все его девушки были прекрасными моделями, которых можно выпускать на обложку мужского журнала. Камила Морроне, которая на сегодняшний день представляется девушкой Ди Каприо, тоже выглядит идеально. Совсем недавно молодая особа снялась в откровенной фотосессии для рекламы джинсовой одежды, что спровоцировало многочисленные разговоры о Морроне.