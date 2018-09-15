Подростки приобрели у Стивена Кинга права на экранизацию рассказа за 1 доллар

Известный создатель ужасов и триллеров Стивен Кинг продал валлийским подросткам права на экранизацию «Велотренажера» всего за 1 доллар.

Необычную сделку провернул американский мастер ужасов Стивен Кинг. Он продал группе подростков из Уэльса разрешение на съемку картины по его рассказу «Велотренажер». Необычность договора заключается в сумме, которая составила 1 доллар. После покупки прав, Алфи Эванс, которому исполнилось 16 лет, и его 14-летняя партнерша Кэрис Клифф приступили к написанию сценария и кастингу актеров. Помогать им в создании экранизации вызвалась кинокомпания из Великобритании.

Специальная программа «Долларовый малыш», разработанная Кингом, подразумевает покупку прав на экранизацию рассказов писателя несовершеннолетними кинематографистами за 1 доллар. Они смогут презентовать свою картину на кинофестивалях, но получать прибыль не будут.

В «Велотренажере» речь идет о художнике Зифкице, который пытается поддерживать физическую форму тренировками в своем подвале. Что бы было не скучно крутить педали, он представляет, что движется по карте. Через какое-то время у Зифкица появляется мания преследования.