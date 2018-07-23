Капитан Америка может стать чернокожим или женщиной в новой киновселенной Marvel

Американскую киноакадемию стали часто обвинять в расизме или сексизме. Доказательством того является награждение премии «Оскар» в феврале 2017 года, когда на повестке дня стоял вопрос об отсутствии чернокожих актеров в кино. Стало известно, что герой Marvel “Капитан Америка» в следующих фильмах может изменить пол и цвет кожи.

По словам кинопродюсера Фрэнка Грилло, занять место Криса Эванса в роли Капитана Америка способен актер другого пола или цвета кожи. Фрэнк Грилло недавно принял участие в передаче Ларри Кинга, где отвечал на вопросы по поводу киновселенной Marvel. Телеведущего очень удивила новость об уходе актера Криса Эванса, который годами примерял образ Капитана Америки. Тогда Грилло сказал, что, по слухам, его роль может занять афроамериканец или женщина.

По сюжету комиксов, персонаж «Капитан Америка» погиб от рук Кроссбоунса. В скором времени на его место пришел его лучший друг Баки «Зимний солдат». Но в экранизации такая история может немного измениться. Из-за вопросов толерантности в нынешних кинолентах появилась возможность увидеть на экранах чернокожего Капитана Америка.

К слову, Крис Эванс не стал дальше продлевать контракт на роль героя Marvel. Об этом он заявил 5 октября после завершения съемок четвертой части «Мстителей». Ходят слухи о том, что это всего лишь пиар ход и контракт с актером студия, все же, продлила.