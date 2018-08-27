В Москве врачам выдали три тысячи планшетов

Теперь электронными устройствами обладают фельдшера, которые работают с пациентами непосредственно на дому. Данные об этом появились на официальном портале мэра Москвы Сергея Собянина.

В Департаменте здравоохранения столицы рассказали, с какой целью медикам выдали планшеты. По словам представителя ведомства Алексея Хрипуна, данная мера должна помочь им более организованно и качественно выполнять свою работу. С помощью электронных устройств врачи смогут иметь доступ к базе данных Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).

Пока что специалисты смогут видеть лишь ту информацию, которая была оставлена при вызове на дом бригады скорой помощи (жалобы, симптомы, адрес и номер телефона). Тем не менее, вскоре система будет доработана, и тогда сотрудники смогут видеть на своих планшетах полную историю болезни пациентов из их электронной карты.

Планшеты получили около трех тысяч врачей, а это значит, что ими оснащены практически 90 процентов выезжающих на дом. В мэрии Москвы пообещали, что до конца года обеспечат планшетами тех, кому устройства не достались.