Актеры «Теории большого взрыва» получают больше всех на телевидении – Forbes

Издание Forbes составило рейтинг телевизионных актеров с самыми высокими гонорарами.

Авторы популярного журнала Forbes посчитали, какие зарплаты получают актеры из самых известных телесериалов. Результаты опубликованы на страницах свежего номера издания. Первую четверку заняли представители комедийного проекта «Теория большого взрыва». На лидирующей позиции уже не первый раз оказывается Джим Парсонс, сыгравший Шелдона Купера. По подсчетам экспертов, его гонорар составляет 26,5 миллиона долларов. На 1,5 миллиона меньше получает «теоретик» Джонни Галэки, а зарплата Саймона Хелберга и Кунала Нийяра расценивается в 23,5 миллиона.

Вслед за представителями «Теории большого взрыва», с годовым заработком 19 миллионов долларов расположился Марк Хэрмон, исполнитель главной роли в шоу «Морская полиция: Спецотдел». Следом за Хэрмоном в рейтинге Forbes сразу 4 строчки заняли актеры из сериала «Американская семейка». Закрывает ТОП-10 Эндрю Линкольн, который сыграл грозу всех зомби Рика Граймса в сериале «Ходячие мертвецы». По данным издательства, он получает 11 миллионов в год.