Власти Украины отобрали удостоверение у фильмов с Алферовой и Ярмольником

Актеры пополнили "Перечень" лиц, способных угрожать безопасности государства. Так 24 октября на своей странице в Facebook объявил руководитель Госкино Филипп Ильенко.

Ирину Алферову и Леонида Ярмольника признали опасными для национальных интересов Украины приказом Министерства культуры от 22 октября. После соответствующего решения ведомства, власти страны обязаны лишать регистрации те проекты, в которых участвуют лица из запретного списка. Аналогичной процедуре уже подверглись 233 фильма.

Теперь из-за нового статуса Ирины Алферовой Госкино отобрало прокатные удостоверения у картин "Звезда шерифа", а также "Потерянный рай". А Леонида Ярмольника украинцы не смогут увидеть в фильмах "Лузер", "Божья тварь" и "Любовь в большом городе 2".