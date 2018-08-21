Авторские права на черную комедию "Праздник" о блокадном Ленинграде хочет выкупить депутат

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров намерен продолжать борьбу против выхода черной комедии Алексея Красовского. Он нашел более демократичный метод: хочет просто выкупить на нее права.

Сообщается, что политик даже обратился с просьбой о помощи в Союз кинематографистов России. Он надеется, что его председатель Никита Михалков сможет стать посредником в этом нелегком, по его мнению, деле. Депутат законодательного собрания предпринял не избранный практически всеми путь угроз, травли и шантажа, а решил использовать другую дорогу.

При этом Владимир Петров надеется, что авторитета Михалкова будет достаточно, чтобы в итоге помешать выходу ленты. Политик убежден, что «такого кино в России не должно появляться впредь». Депутат отметил свое крайнее возмущение желанием режиссера представить «трагическую историю блокады Ленинграда в циничном комедийном свете». Хотя сам Красовский и многие кинокритики отмечали уже не раз, что акцент в картине будет сделан на жизненном укладе и быте обеспеченных людей, которые не претерпели практически никаких изменений несмотря на страшные лишения, которым подвергались простые граждане.