Гвинет Пэлтроу появилась в необычном образе на фото со съемок "Мстителей"

Актриса Гвинет Пэлтроу сделала фотографию со съемок четвертой части «Мстителей». Фотография произвела огромное впечатление на фанатов, которые следят за новостями франшизы.

Гвинет Пэлтроу, исполнявшая роль возлюбленной Тони Старка (Роберт Дауни мл.) Пеппер Потс, показала фанатам фотографию, на которой она одета в броню. Судя по данному изображению, эта броня похожа на образ Железной Спасительницы, которая является альтер-эго персонажа Пеппер Потс. Согласно сюжету комиксов Marvel, она решается примерить один из костюмов Железного человека. Позже она видит в себе потенциал супергероини, которую зовут Железная Спасительница.

Релиз «Четвертых» Мстителей должен состояться в мае 2019 года. Создателями фильма являются Братья Руссо — Энтони и Джо. По данным информации, эта кинолента должна стать заключительной для всех 22 фильмов по комиксам Marvel. Название последней части братья Руссо не раскрывают. Однако существует множество фанатских догадок, как может называться заключительная часть. Недавно вышел якобы «слитый» в интернет тизер «Мстителей 4», который доказывает версию, что следующая часть может называться «The Avengers: Endgame».