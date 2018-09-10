Богомолов сделает театральную постановку по Пелевину

Сегодня, 14:06 \\ Мозаика

Константин Богомолов совместно с Мастерской Брусникина собирается поставить спектакль по «IPhuck 10» Виктора Пелевина.

Роман известного российского писателя Виктора Пелевина «IPhuck 10» вдохновил театрального режиссера Константина Богомолова на постановку. Премьера спектакля назначена на 6 декабря в башне «Меркурий», являющейся частью комплекса «Москва-Сити». В совместной постановке «АЙ ФАК» Богомолова и Мастерской Брусникина примут участие известные российские артисты. На главные роли режиссер пригласил Игоря Миркурбанова и Дарью Мороз.

Спектакль «АЙ ФАК» относится к Site specific спектаклям. Это подразумевает то, что огромное значение имеет место действия. В лофте башни «Меркурий» все будет преобразовано в одну сплошную сцену, украшенную реальными произведениями современного искусства. Постановка о полицейском алгоритме Порфирии Петровиче, который параллельно с основной работой пишет книгу, будет показана всего 20 раз. Два показа будут закрытыми, а на остальные сможет прийти любой желающий.

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Автор - Антон Словацкий
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