История любви Джона Леннона и Йоко Оно будет экранизирована Universal Pictures

Съемками легендарной истории любви солиста The Beatles и японской художницы и певицы Йоко Оно займется Жан-Марк Валле, который известен миру режиссированные "Большой маленькой лжи".

Жан-Марк Валле – очень популярный режиссер, проекты которого получают признание по всему миру. Среди шедевров его авторства фильмы «Далласский клуб покупателей», недавно вышедший сериал «Острые предметы». Интересно, что сценарий уже готов. Его писал Энтони Маккартен, из-под пера которого также вышли «Вселенная Стивена Хокинга» и «Богемская рапсодия».

Начало съемок намечено на 2019 год. Известно, что ради создания картины Жан-Марк на протяжении нескольких лет встречался с его вдовой, узнавая из первых уст интересные детали их истории. Актерский состав пока неизвестен, однако, сообщить эту информацию создатели собираются в ближайшее время. Пока что проект не имеет даже названия, но Universal Pictures уже ведет соответствующие переговоры.

Напомним, ранее стало известно, что ранее Йоко Оно записала кавер-версию знаменитой песни "Imagine". Интересно, что в прошлом году ее признали соавтором данной композиции. Супруга Джона Леннона рассказала, что очень переживала относительно того, как общественность отнесется к кавер-версии, поскольку песня знаменита по всему миру. Однако позже она просто отбросила все сомнения и сделала запись.