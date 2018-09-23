Жители США выбрали ТОП-100 лучших книг

Сегодня, 12:49 \\ Мозаика

В Соединенных Штатах провели социальный опрос, в ходе которого американцы назвали свои самые любимые книги.

Полгода популярный американский телеканал PBS проводил голосование среди зрителей на лучшую книгу по мнению американцев. В опросе приняли участие около 4 миллионов человек. В финальную стадию проекта вошли 100 книг, из которых определили победителя. По итогу голосования, самой любимой книгой американских читателей стал роман «Убить пересмешника» написанный Харпер Ли в 1960 году. В книге рассказывается о расовом неравенстве. Так же в тройку призеров вошла «Чужестранка» от Дианы Гэблдон, на основе которой не так давно выпустили сериал. Бронзовую медаль получила Джоан Роулинг за серию о «Гарри Поттере».

Неожиданным фактом голосования оказалось отсутствие в ТОП-100 выдающихся американских авторов: Эдгара По, Теодора Драйзера, О. Генри и Джона Апдайка. Из российской классики жители США отдали предпочтения роману «Война и Мир» Льва Николаевича Толстого, который расположился на 50 месте. На 14 строчек ниже него поместился другой великий писатель Федор Михайлович Достоевский с произведением «Преступление и наказание».

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Автор - Антон Словацкий
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