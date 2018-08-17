Стало известно, кто сыграет Брюса Уэйна и Альфреда в фильме "Джокер"

Сегодня, 12:22 \\ Мозаика

Сейчас во всю проходят съемки экранизации комикса «DC» под названием «Джокер». Появилась информация о том, кто будет играть в этом фильме роль Брюса Уэйна и его дворецкого Альфреда.

Молодого Брюса Уэйна, который, в последствии, станет Бэтменом, сыграет Данте Перейра-Олсон. Зрители могут понаблюдать за ним в фильме «Тебя никогда здесь не было». В этой киноленте актер уже успел поработать с Хоакином Фениксом. В жизни ему около 10 лет. Исходя из каста, будет рассказана история семьи Уэйнов и, разумеется, не обойдется без психоанализа. Кроме малыша Данте, также было озвучено имя того, кто сыграет верного друга семьи Уэйнов — Алфреда Пенниуорта. Им станет актер Дуглас Ходж. Его можно заметить в одном из эпизодов сериала «Черное зеркало» и в «Ночном администраторе». Осталось дождаться имя актрисы, которая сыграет мать Брюса — Марту Уэйн.

Напомним, что главного антагониста одноименного фильма сыграет актер Хоакин Феникс. Первую часть фильма он будет представлен зрителям как обычный клоун, который терпит неудачи в своей цирковой карьере, а позже станет криминальным авторитетом. Томаса Уэйна, отца Бэтмена, сыграет актер Бретт Каллен. Также в касте актеров присутствует Роберт де Ниро. Вероятней всего, он будет играть роль ведущего телешоу, который также может быть причастен к становлению Джокера.

По словам Хоакина Феникса, этот проект больше является самостоятельным, чем спин-оффом. Выход картины запланирован на 4 октября 2019 года.

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Автор - Константин Никитин
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