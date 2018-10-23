Появился второй трейлер психологического сериала с Джулией Робертс

Недавно актриса Джулия Робертс объявила, что не хочет сниматься в романтических комедия. В новом трейлере сериала ее можно увидеть в жанре психологического триллера.

Amazon Studios выложила второй трейлер драматического триллера «Возвращение домой», где главную женскую роль исполняет известная актриса Джулия Робертс. Компания заказала сразу два сезона для этого проекта, а режиссером сериала стал Сэм Эсмейл. За его работой можно понаблюдать в сериале «Мистер Робот».

Критики сообщают, что данный ролик напоминает работы картин в стиле режиссера Дэвида Финчера в комбинации с перфекционизмом от Уэса Андерсона.

Трейлер обещает много интересных поворотов. Джулия Робертс играет роль Хайди Бергман, которая раньше принимала участие в секретном правительственном учреждении. Когда-то Хайди смогла помочь бывшим военным в адаптации к быстрому темпу мирной жизни. Среди этих солдат был человек по имени Уолтер Круз, который смог заинтересовать Бергман своей историей. Также в сюжете присутствует весьма подозрительный своими действиями надзиратель по имени Колин Белфаст. Спустя несколько лет после увольнения в жизнь персонажа Джулии Робертс вторгается ее прошлое — человек из минобороны. Он начинает выяснять причину увольнения Хайди. Как оказалось, во всех историях таятся интриги и расследования.

Актерский состав сериала «Возвращение домой»: Джулия Робертс, Стефан Джеймс Бобби Каннавале, Сисси Спейсек, Шэй Уигэм, Сэм Марра и другие. Первая серия остросюжетного психологического сериала-триллера выйдет 2 ноября. В первом сезоне покажут 10 серий.