Скандальная комедия "Смерть Сталина" попала в список номинантов Европейской академии в категории "Лучшая комедия"

Скандальная комедия «Смерть Сталина» попала в шорт-лист номинантов на премию Европейской киноакадемии в категории «Лучшая европейская комедия».

Фильм Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» может выиграть одну и престижных европейских наград — European Film Award. Список всех номинантов был озвучен вчера, 23 октября. В шорт-лист попали также комедии «Праздничный переполох»режиссерского дуэта из Франции Оливье Накаша и Эрика Толедано (они же выступили и сценаристами своего фильма) и португальская кинолента «Диамантино» Гэбриела Абрантеса и Дэниэла Шмидта. Фаворитом в данной категории является комедия «Диамантино», так как в этом году она выиграла приз Каннского кинофестиваля «Премия пальмовой собаки — приз жюри».

В России запретили к показу фильм «Смерть Сталина» в январе 2018 года. Такое решение приняли члены Общественного совета Минкульта, а также депутаты из Государственной думы. Однако кинотеатр «Пионер» проигнорировал такой запрет и фильм был показан там. Такой поступок кинотеатра был наказан на сумму 280 тысяч рублей.

Фильм «Смерть Сталина» вызвал бурное обсуждение в России. Политики посчитали, что в этом фильме присутствуют оскорбления гимна Российской Федерации. Чиновники высказались об этом фильме как о глуме над историей, а также увидели в картине признаки экстремизма. Владимир Мединский выразился по поводу этого фильма, что большинство людей старшего поколения посчитают этот фильм за насмешку над прошлыми временами Советского Союза, когда страна победила фашизм, а также это насмешка над людьми, которые проживали в СССР и над Красной армией. Также он упомянул об оскорбительном жесте в сторону жертв сталинизма. Минкульт уверен в том, что фильм хочет унизить достоинство русского человека.

Победителя в категории «лучшая комедия», а также лауреатов других категорий Европейской академии мир узнает 15 декабря в испанском городе Севилья.