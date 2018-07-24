Гигантские волшебные палочки из Гарри Поттера появились в Лондоне

Инсталляция появилась в центре Лондона между мостом Миллениум и собором Святого Павла. Волшебные палочки из фильмово Гарри Поттере достигают в высоту 4-х метров, сообщает издание Lonely Planet.

Сообщается, что инициатива установить волшебные палочки принадлежит местным властям. Предположительно, таким образом они хотят привлечь внимание к благотворительному фонду Джоан Роулинг. Интересно, что ежедневно с 18:45 орудия волшебства начинает светиться и мерцать огнями. Продолжается это действо ровно 4 часа, и в 22:45 они гаснут. Примечательно, что любоваться гигантскими магическими предметами жители Лондона и туристы смогут до 18 февраля.

Многие уже приметили огромную инсталляцию. В интернете появляется все больше фотографий на фоне волшебных палочек. Поклонников творчества Джоан Роулинг и ее произведений о юном волшебнике очень много. Поэтому фаната с восторгом восприняли интересную идею британских властей и наслаждаются ею, пока есть возможность.

Напомним, Джоан Роулинг не оставляет свою писательскую карьеру. После трилогии детективов она села за новую историю. В сентябре вышла ее очередная книга, которая называется «Смертельная белизна». Главный антагонист в ней представлен антисемитом, а сюжет строиться вокруг приключений детектива Корморана Страйка. Произведение вновь выпущено под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.