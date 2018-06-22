Disney перезапустит цикл фильмов "Пираты Карибского моря"

Всемирно известная студия кинематографа планирует порадовать поклонников цикла фильмов о морских баталиях.

Сообщается, что Disney перезапустит популярную франшизу под названием "Пираты Карибского моря" и уже начала переговоры со сценаристами "Дэдпула" - Реттом Ризом и Полом Верником, которые также работали над комедийным хоррором "Добро пожаловать в Зомбиленд".

Согласно заявлению портала Deadline, скорее всего, главный герой, исполняющий Джека Воробья, Джонни Депп не будет принимать участие в новом фильме о пиратах, однако сообщается, что новый состав актёров ещё не обсуждался. Продюсер останется неизменным - Джерри Брукхаймер заслуженно останется на своём месте, благодаря которому ему удалось обогатиться на 4,5 миллиарда долларов за пять фильмов.

В киностудии уверены, что им удастся собрать одни из самых больших кассовых сборов.