Disney перезапустит цикл фильмов "Пираты Карибского моря"

Сегодня, 08:01 \\ Мозаика

Всемирно известная студия кинематографа планирует порадовать поклонников цикла фильмов о морских баталиях.

Сообщается, что Disney перезапустит популярную франшизу под названием "Пираты Карибского моря" и уже начала переговоры со сценаристами "Дэдпула" - Реттом Ризом и Полом Верником, которые также работали над комедийным хоррором "Добро пожаловать в Зомбиленд".

Согласно заявлению портала Deadline, скорее всего, главный герой, исполняющий Джека Воробья, Джонни Депп не будет принимать участие в новом фильме о пиратах, однако сообщается, что новый состав актёров ещё не обсуждался. Продюсер останется неизменным - Джерри Брукхаймер заслуженно останется на своём месте, благодаря которому ему удалось обогатиться на 4,5 миллиарда долларов за пять фильмов.

В киностудии уверены, что им удастся собрать одни из самых больших кассовых сборов.

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Автор - Татьяна Сазонова
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