Disney запретила шутить про Кайло Рена в мультфильме "Ральф против интернета"

Студия Disney запретила пародировать персонажа «Кайло Рена» в мультфильме «Ральф против интернета». Руководство Lucasfilm считает, что не нужно оскорблять их главного антагониста.

В некоторых фильмах создатели любят сочинять пародии на персонажей из разных фильмов. Самым популярным проектом, где имеются пародии на множество разных персонажей и личностей, является «South Park». Однако и в мультфильме «Ральф против интернета» также имеются упоминания о некоторых персонажах, включая известного злодея киновселенной «Звездных войн», которого зовут Кайло Рен. Тем не менее, позже создателям этого мультфильма пришло обращение, в котором студия Disney запрещает использовать шутки про Кайло Рена. По словам создателей мультфильма Рича Мура и Фила Джонстона, у них была идея для шутки, в которой Кайло Рен изображался в образе избалованного ребенка. Lucasfilm напомнила о том, какую крупную франшизу они создали и что нельзя использовать главного злодея саги как объект для насмешек. Ричу Муру и Филу Джонстону не оставалось ничего, кроме как убрать шутки в сторону Кайло Рена из мультфильма. Но, по их словам, у них достаточно много других шуток, которые смогут рассмешить любого зрителя, посмотревшего их комедию.

«Ральф против интернета» является продолжением мультфильма «Ральф» от студии Disney. Главным героем анимационной картины является злодей одной из аркадных игр, который совершает путешествие по другим играм. В сиквеле Ральф вместе с девочкой по имени Ванилопа фон Кекс покоряют просторы интернета. Среди множества персонажей из списка супергероев и принцесс также значатся герои из франшизы «Звездные войны».