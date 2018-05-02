Россияне снимут фильм в Чернобыльской зоне отчуждения

Деятели в сфере кинематографа начнут работу над новым творением в стиле хоррор.

Сообщается, что "Шаг в пустоту", производством которого занимается киностудия под названием "Крафт Кино", называют мистическим триллером. Это, вероятно, связано с тем, что съёмка также проходила в Чернобыле. Этим не могли похвастать многие отечественные производители кино.

Согласно заявлению создателя Андрея Вертелецкого, в фильме будут соблюдены все факты, о которых известно в рамках Чернобыльской катастрофы. Для этого к съёмочному процессу были привлечены настоящие сталкеры, которые регулярно посещают зону отчуждения. В "Шаге в пустоту" можно будет увидеть Колесо обозрения, Парк аттракционов и даже кладбище Припяти.

Также одной из изюминок фильма российские авторы называют саундтрек, созданный грузинской группой Psychonaut 4. На данный момент проект находится на стадии формирования актёрского состава, а на платформе "Планета" объявили сбор средств на съёмку.